Сили оборони уразили ворожий катер на Дніпрі - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Сили оборони Таврійського напрямку уразили ворожий катер в дельті Дніпра у Херсонській області. Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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Так, повідомляється, що в дельті річки Дніпро, в районі острова Білогрудий (Херсонщина), сили оборони Таврійського напрямку артилерійськими засобами уразили ворожий катер.
Тип катера наразі уточнюється.
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ССО показали унікальні кадри захоплення російських позицій на околицях Бахмута.