Силы обороны поразили вражеский катер на Днепре - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Силы обороны Таврического направления поразили вражеский катер в дельте Днепра в Херсонской области. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Сообщается, что в дельте реки Днепр, в районе острова Беллогрудый (Херсонская область), силы обороны Таврического направления артиллерийскими средствами поразили вражеский катер.
Тип катера уточняется.
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