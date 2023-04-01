Сили оборони на Бахмутському напрямку знищили 162 окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. На Бахмутському напрямку за добу Сили оборони знищили 162 окупантів, 157 зазнали поранень. Про це повідомив речник Східного угруповування військ ЗС України Сергій Череватий в ефірі телемарафону, пише УНН.
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«Бахмут залишається однією з пріоритетних цілей ворога. За цю добу він завдав 170 ударів ствольною та реактивною артилерією по Бахмутському відтинку фронту. 25 боєзіткнень відбулося, в ході яких було 162 окупантів знищено, 157 зазнали поранень», - розповів Череватий.
За його словами, кількість атак в районі Бахмуту трохи зменшилася, якщо раніше було 35-50 атак й більше, то зараз від 17 до 25.
«Проте потрібно враховувати, що це тільки потужні удари по наших Силах оборони. Тут можливі ще комплексні фактори, й погодні умови, й намагання якось перегрупувати свої сили», - розповів Череватий.
Доповнення
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомляла, що російські окупанти намагаються просуватися до центральної частини Бахмута, але захопити місто не можуть. Також вони ведуть наступальні дії в районі Авдіївки з метою оточення та блокування шляхів постачання.
Маляр також повідомляла, що у Бахмуті на Донеччині час грає проти ворога, проте російські окупанти пішли на принцип і підняли ставки.