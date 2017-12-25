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Siemens не довів обман з боку Росії щодо поставок турбін до анексованого Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 грудня. УНН. Арбітражний суд Москви в судовому процесі дочірньої компанії німецького концерну Siemens проти структур держкорпорації "Ростех" - ВАТ і ТОВ "Технопромекспорт" не знайшов доказів обману при укладенні контракту на поставку газових турбін. Про це йдеться в ухвалі Арбітражного суду Москви, передає УНН з посиланням на ТАСС.

Siemens не довів обман з боку Росії щодо поставок турбін до анексованого Криму

“Позивачі за первісним позовом не довели, що "Сіменс технології газових турбін" мав неправильне уявлення про природу і предмет контракту, який піддається оскарженню. Доказів того, що відповідачі (ВАТ і ТОВ "Технопромекспорт" - ред.) навмисно створили у позивачів не відповідне дійсності уявлення про характер угоди, її умов, особистості учасників, предмет, інші обставини, які вплинули на рішення "Сіменс технології газових турбін" укласти договір, який піддається оскарженню, в матеріали справи не представлено”, — йдеться в документі.

Суд також не знайшов підстав і для задоволення зустрічного позову “Технопромекспорт”, який оскаржував пункти контракту, які, на думку структури РОСТЕХ, “суперечать забороні на дії, що завдають шкоди суверенітету РФ, принципам єдності економічного простору і вільного переміщення товарів на території РФ, що не відповідає основам Конституції РФ”. Йдеться про пункти, які, за заявою Siemens, були включені в контракт з метою уникнути порушення санкцій Євросоюзу.

Нагадаємо, арбітражний суд Москви 28 листопада відхилив позов німецької компанії Siemens про арешт чотирьох газових турбін, поставлених в анексувати Росією Крим.

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