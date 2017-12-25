Siemens не доказал обман со стороны России по поставкам турбин в аннексированный Крым

"Истцы по первоначальному иску не довели, что "Сименс технологии газовых турбин" имел неправильное представление о природе и предмет контракта, который подвергается обжалованию. Доказательств того, что ответчики (ОАО и ООО "Технопромэкспорт" - ред.) истцы намеренно создали не соответствующее действительности представление о характере сделки, ее условий, личности участников, предмет, другие обстоятельства, которые повлияли на решение "Сименс технологии газовых турбин" заключить договор, который подвергается обжалованию, в материалы дела не представлено", - говорится в документе.

Суд также не нашел оснований и для удовлетворения встречного иска "Технопромэкспорт", который оспаривал пункты контракта, которые, по мнению структуры РОСТЕХ, "противоречат запрету на действия, наносящие ущерб суверенитету РФ, принципам единства экономического пространства и свободного перемещения товаров на территории РФ, что не соответствует основам Конституции РФ". Речь идет о пунктах, которые, по заявлению Siemens, были включены в контракт с целью избежать нарушения санкций Евросоюза.

Напомним, арбитражный суд Москвы 28 ноября отклонил иск немецкой компании Siemens об аресте четырех газовых турбин, поставленных в аннексировать Россией Крым.