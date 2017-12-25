Siemens не доказал обман со стороны России по поставкам турбин в аннексированный Крым

$41.190.15
45.550.30
ukru
Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
7 апреля, 16:13 • 38966 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 93906 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 109436 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 122449 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 142800 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 159256 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 122723 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 138697 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 189719 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 290947 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−3°
3.6м/с
78%
Популярные новости

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 41758 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 26366 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 26529 просмотра

Золотые резервы рф компенсировали треть замороженных активов - Bloomberg

7 апреля, 16:31 • 13221 просмотра

Во Франции задержали внука короля Румынии по делу о коррупции

7 апреля, 16:36 • 12546 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 186601 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 243300 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 444936 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 398177 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 483067 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Биньямин Нетаньяху

Александр Сырский

Урсула фон дер Ляйен

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Израиль

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 26541 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 26379 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 41770 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 64267 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 70542 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Lockheed Martin F-35 Lightning II

DJI Mavic

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

Siemens не доказал обман со стороны России по поставкам турбин в аннексированный Крым

Киев • УНН

 • 9744 просмотра

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Арбитражный суд Москвы в процессе дочерней компании немецкого концерна Siemens против структур госкорпорации "Ростех" - ОАО и ООО "Технопромэкспорт" не нашел доказательств обмана при заключении контракта на поставку газовых турбин. Об этом говорится в постановлении Арбитражного суда Москвы, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

Siemens не доказал обман со стороны России по поставкам турбин в аннексированный Крым

"Истцы по первоначальному иску не довели, что "Сименс технологии газовых турбин" имел неправильное представление о природе и предмет контракта, который подвергается обжалованию. Доказательств того, что ответчики (ОАО и ООО "Технопромэкспорт" - ред.) истцы намеренно создали не соответствующее действительности представление о характере сделки, ее условий, личности участников, предмет, другие обстоятельства, которые повлияли на решение "Сименс технологии газовых турбин" заключить договор, который подвергается обжалованию, в материалы дела не представлено", - говорится в документе.

Суд также не нашел оснований и для удовлетворения встречного иска "Технопромэкспорт", который оспаривал пункты контракта, которые, по мнению структуры РОСТЕХ, "противоречат запрету на действия, наносящие ущерб суверенитету РФ, принципам единства экономического пространства и свободного перемещения товаров на территории РФ, что не соответствует основам Конституции РФ". Речь идет о пунктах, которые, по заявлению Siemens, были включены в контракт с целью избежать нарушения санкций Евросоюза.

Напомним, арбитражный суд Москвы 28 ноября отклонил иск немецкой компании Siemens об аресте четырех газовых турбин, поставленных в аннексировать Россией Крым.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$64.42
Bitcoin
$79,239.60
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$37.00
Золото
$2,998.00
Ethereum
$1,572.24