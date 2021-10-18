Сідней послаблює нові обмеження щодо COVID-19

Деталі

Більш швидке, ніж очікувалося, введення вакцини призвело до подальшого скасування обмежень на кілька днів, оскільки Новий Південний Уельс (NSW), де знаходиться Сідней, перевищив 80-відсотковий рівень імунізації подвійними дозами у вихідні у людей старше 16 років. Влада пообіцяла починають послаблювати обмеження, коли ставки досягли 70%, 80%та 90%.

Маски будуть зніматися в офісах, тоді як більше людей може збиратися вдома та на свіжому повітрі. Роздрібні магазини, паби та спортзали можуть дозволити більшій кількості вакцинованих відвідувачів, а нічні клуби можуть знову відкритися для пиття сидячими, тоді як весілля можуть мати необмежену кількість гостей.

Учні дошкільного та 1 -го та 12 -го років повернулися до класу, а всі інші повернуться наступного тижня.

Нагадаємо

Один зі штатів Австралії дозволить повністю вакцинованим мандрівникам в'їзд з-за кордону від 1 листопада.