Сідней послаблює нові обмеження щодо COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Тисячі дітей повернулися до шкіл Сіднея в понеділок після майже чотирьох місяців домашнього навчання, оскільки найбільше місто Австралії послабило додаткові обмеження. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
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Більш швидке, ніж очікувалося, введення вакцини призвело до подальшого скасування обмежень на кілька днів, оскільки Новий Південний Уельс (NSW), де знаходиться Сідней, перевищив 80-відсотковий рівень імунізації подвійними дозами у вихідні у людей старше 16 років. Влада пообіцяла починають послаблювати обмеження, коли ставки досягли 70%, 80%та 90%.
Маски будуть зніматися в офісах, тоді як більше людей може збиратися вдома та на свіжому повітрі. Роздрібні магазини, паби та спортзали можуть дозволити більшій кількості вакцинованих відвідувачів, а нічні клуби можуть знову відкритися для пиття сидячими, тоді як весілля можуть мати необмежену кількість гостей.
Учні дошкільного та 1 -го та 12 -го років повернулися до класу, а всі інші повернуться наступного тижня.
Нагадаємо
Один зі штатів Австралії дозволить повністю вакцинованим мандрівникам в'їзд з-за кордону від 1 листопада.