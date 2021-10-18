Сидней ослабляет новые ограничения по COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Тысячи детей вернулись в школы Сиднея в понедельник после почти четырех месяцев домашнего обучения, поскольку крупнейший город Австралии ослабил дополнительные ограничения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Более быстрое, чем ожидалось, введение вакцины привело к дальнейше1 отмене ограничений на несколько дней, так как Новый Южный Уэльс (NSW), превысил 80-процентный уровень иммунизации двойными дозами в выходные у людей старше 16 лет. Власти пообещали починить ослаблять ограничения, когда ставки достигли 70%, 80% и 90%.
Маски будут сниматься в офисах, тогда как больше людей может собираться дома и на свежем воздухе. Розничные магазины, пабы и спортзалы могут позволить принимать большее количество вакцинированных посетителей, а ночные клубы могут снова открыться для питья сидячими, тогда как свадьбы могут иметь неограниченное количество гостей.
Ученики дошкольного и 1-го и 12-го годов вернулись в класс, а все остальные вернутся на следующей неделе.
Напомним
Один из штатов Австралии позволит полностью вакцинированным путешественникам въезд из-за границы от 1 ноября.