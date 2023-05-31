Сі Цзіньпін закликав керівників національної безпеки Китаю підготуватися до "найгіршого сценарію"

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"Складність питань національної безпеки, з якими ми зараз стикаємося, значно зросли", - заявив Сі у вівторок на засіданні партійної комісії з національної безпеки, повідомляє державне інформаційне агентство Сіньхуа.

"Ми повинні дотримуватися підсумкового мислення та мислення найгіршого сценарію та бути готовими пройти серйозні випробування сильним вітром та бурхливими хвилями та навіть небезпечним штормовим морем", - додав він.

Деталі

Сі сказав, що Китай має прискорити модернізацію своєї системи національної безпеки і сил і засобів, приділяючи особливу увагу підвищенню їх ефективності в "реальних бойових діях та практичному використанні".

Він також закликав Китай просувати вперед створення системи моніторингу ризиків національної безпеки та раннього попередження, підвищувати рівень освіти в галузі національної безпеки та покращувати управління даними та безпекою штучного інтелекту.

Доповнення

Останні суворі інструкції Сі пролунали в той час, коли Пекін стикається з безліччю проблем, від проблем в економіці до ворожої міжнародної ситуації.

За словами експертів, з моменту приходу до влади десять років тому Сі зробив національну безпеку ключовою парадигмою, яка пронизує всі аспекти управління Китаєм.

Він розширив концепцію національної безпеки, охопивши все: від політики, економіки, оборони, культури та екології до кіберпростору.

Відповідно до концепції Сі "всеосяжної національної безпеки" Китай запровадив низку законів для захисту себе від загроз, включаючи закони про боротьбу з тероризмом, контррозвідку, кібербезпеку, іноземні неурядові організації, національну розвідку та безпеку даних.

Нещодавно він розширив сферу дії свого і без того великого закону про контррозвідку з державних секретів і розвідданих на будь-які документи, дані, матеріали чи предмети, пов'язані з національною безпекою та інтересами.

У Гонконгу Пекін запровадив масштабний закон про національну безпеку, щоб придушити інакодумство після масових протестів проти демократії, що охопили місто.