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Си Цзиньпин призвал руководителей национальной безопасности Китая подготовиться к "худшему сценарию"

Си Цзиньпин призвал руководителей национальной безопасности Китая подготовиться к "худшему сценарию"

Киев • УНН

 • 517295 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. Китайский лидер Си Цзиньпин призвал своих высокопоставленных чиновников по национальной безопасности подумать о сценариях "худшего случая" и подготовиться к "бурным морям". Правящая Коммунистическая партия наращивает усилия по противодействию любым внутренним и внешним угрозам, информирует УНН.

Цитата

"Сложность вопросов национальной безопасности, с которыми мы сейчас сталкиваемся, значительно возросли", - заявил Си во вторник на заседании партийной комиссии по национальной безопасности, сообщает государственное информационное агентство Синьхуа.

"Мы должны придерживаться итогового мышления и мышления наихудшего сценария и быть готовыми пройти серьёзные испытания сильным ветром и бурными волнами и даже опасным штормовым морем", - добавил он.

Детали

Си сказал, что Китай должен ускорить модернизацию своей системы национальной безопасности и сил и средств, уделяя особое внимание повышению их эффективности в "реальных боевых действиях и практическом использовании".

Он также призвал Китай продвигать вперед создание системы мониторинга рисков национальной безопасности и раннего предупреждения, повышать уровень образования в области национальной безопасности и улучшать управление данными и безопасностью искусственного интеллекта.

Дополнение

Последние строгие инструкции Си прозвучали в то время, когда Пекин сталкивается с множеством проблем, от проблем в экономике до враждебной международной ситуации.

По словам экспертов, с момента прихода к власти десять лет назад Си сделал национальную безопасность ключевой парадигмой, которая пронизывает все аспекты управления Китаем.

Он расширил концепцию национальной безопасности, охватив всё: от политики, экономики, обороны, культуры и экологии до киберпространства.

В соответствии с концепцией Си "всеобъемлющей национальной безопасности" Китай ввел ряд законов для защиты себя от угроз, включая законы о борьбе с терроризмом, контрразведке, кибербезопасности, иностранных неправительственных организаций, национальной разведке и безопасности данных.

Недавно он расширил сферу действия своего и без того обширного закона о контрразведке с государственных секретов и разведданных на любые документы, данные, материалы или предметы, связанные с национальной безопасностью и интересами.

В Гонконге Пекин ввел масштабный закон о национальной безопасности, чтобы подавить инакомыслие после массовых протестов против демократии, охвативших город.

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