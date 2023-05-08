Сі Цзіньпін проведе перший саміт Китай-Центральна Азія цього місяця
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Лідер Китаю Сі Цзіньпін проведе дводенний саміт із лідерами п'яти країн Центральної Азії наступного тижня, заявив Пекін у понеділок, прагнучи посилити свій вплив у регіоні, передає УНН.
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Очікується, що лідери Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану візьмуть участь у саміті Китай-Центральна Азія, який пройде з 18 по 19 травня, повідомило міністерство закордонних справ Китаю.
За даними міністерства, саміт в місті Сіань є першим у своєму роді з встановлення офіційних відносин 31 рік тому і буде присвячений зміцненню економічних і дипломатичних відносин з Пекіном.
Представник міністерства закордонних справ Ван Веньбінь заявив у понеділок, що Сі Цзіньпін виступить із програмною промовою під час саміту, оголошеного першим великим дипломатичним заходом року в Китаї, і лідери спільно підпишуть «важливі політичні документи».
Доповнення
Республіки Середньої Азії були частиною Радянського Союзу, і з середини 19 століття в них домінувала москва. Але після вторгнення в Україну вплив росії все більше піддається сумніву.
Згідно з даними, опублікованими міністерством торгівлі Китаю минулого місяця, 2022 року експорт Китаю до Центральної Азії зріс на 60% порівняно з аналогічним періодом минулого року і становив 1,4 мільярда доларів.
У вересні минулого року Сі відвідав Казахстан у рамках своєї першої закордонної поїздки після початку пандемії коронавірусу.
Країни, у тому числі Казахстан, що межують із північно-західним регіоном Китаю Сіньцзян, зберігають мовчання у зв'язку зі звинуваченнями Пекіна в порушенні прав людини щодо уйгурів та інших мусульманських меншин.
Китай, другий за величиною споживач енергії у світі, інвестував мільярди доларів у розробку запасів природного газу у Центральній Азії.