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Актуальное
Си Цзиньпин проведет первый саммит Китай-Центральная Азия в этом месяце

Си Цзиньпин проведет первый саммит Китай-Центральная Азия в этом месяце

Киев • УНН

 • 1113342 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. Лидер Китая Си Цзиньпин проведет двухдневный саммит с лидерами пяти стран Центральной Азии на следующей неделе, заявил Пекин в понедельник, стремясь усилить свое влияние в регионе, передает УНН.

Детали

Ожидается, что лидеры Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана примут участие в саммите Китай-Центральная Азия, который пройдет с 18 по 19 мая, сообщило министерство иностранных дел Китая.

По данным министерства, саммит в городе Сиань является первым в своем роде с установления официальных отношений 31 год назад и будет посвящен укреплению экономических и дипломатических отношений с Пекином.

Представитель министерства иностранных дел Ван Вэньбинь заявил в понедельник, что Си Цзиньпин выступит с программной речью во время саммита, объявленного первым крупным дипломатическим мероприятием года в Китае, и лидеры совместно подпишут «важные политические документы».

Дополнение

Республики Средней Азии были частью Советского Союза, и с середины 19 века в них доминировала москва. Но после вторжения в Украину влияние россии все больше подвергается сомнению.

Согласно данным, опубликованным министерством торговли Китая в прошлом месяце, в 2022 году экспорт Китая в Центральную Азию вырос на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1,4 миллиарда долларов.

В сентябре прошлого года Си посетил Казахстан в рамках своей первой зарубежной поездки после начала пандемии коронавируса.

Страны, в том числе Казахстан, граничащие с северо-западным регионом Китая Синьцзян, хранят молчание в связи с обвинениями Пекина в нарушении прав человека в отношении уйгуров и других мусульманских меньшинств.

Китай, второй по величине потребитель энергии в мире, инвестировал миллиарды долларов в разработку запасов природного газа в Центральной Азии.

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