Сі Цзіньпін: ми повинні зберегти керівництво Компартії і соціалістичний лад

КИЇВ. 3 вересня. УНН. Китай стикається у своєму розвитку з численними ризиками і викликами, головним напрямком при цьому залишається збереження керівництва КПК і соціалістичного ладу. Про це, як повідомляє у вівторок Центральне китайське телебачення, заявив голова КНР, генеральний секретар Центрального комітету Компартії Китаю (ЦК КПК) Сі Цзіньпін, який виступив в цей же день на відкритті навчальних курсів для кадрових працівників молодого і середнього віку в Центральній партшколі, пише УНН.