Сі Цзіньпін: ми повинні зберегти керівництво Компартії і соціалістичний лад
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Китай стикається у своєму розвитку з численними ризиками і викликами, головним напрямком при цьому залишається збереження керівництва КПК і соціалістичного ладу. Про це, як повідомляє у вівторок Центральне китайське телебачення, заявив голова КНР, генеральний секретар Центрального комітету Компартії Китаю (ЦК КПК) Сі Цзіньпін, який виступив в цей же день на відкритті навчальних курсів для кадрових працівників молодого і середнього віку в Центральній партшколі, пише УНН.
“Зараз і протягом деякого часу розвиток нашої країни перейшов в період накопичення викликів і ризиків, аж до найбільш важкого моменту, — заявив лідер партії і держави. — Велика боротьба не буде легкою, в економіці, політиці, культурі, соціальній сфері, в сфері будівництва екологічної цивілізації, в обороні і військовому будівництві, в роботі з Гонконгом, Макао і Тайванем, в дипломатичній роботі, партійне будівництво — всюди вони є, і чим далі, тим (виклики) складніші”.
“Боротьба комуністів має напрямок, має позицію, має принципи, загальний напрямок непохитний — це підтримка керівництва КПК і соціалістичного ладу в нашій країні”, — підкреслив голова КНР.
Сі Цзіньпін закликав “гуртувати всі сили, які можна сплатити, задіяти всі позитивні чинники, домогтися згуртованості в боротьбі, шукати в боротьбі співробітництва, здобути загальну перемогу”.
Ректор Центральної партшколи Чень Сі звернувся до слухачів курсів із закликом “зробити головним завданням доскональне вивчення ідей Сі Цзіньпіна про соціалізм з китайською специфікою в нову епоху”.
Як писав УНН, у КНР розробили мобільний додаток, що буде навчати школярів соціалізму.