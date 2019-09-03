Си Цзиньпин: мы должны сохранить руководство Компартии и социалистический строй
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. Китай сталкивается в своем развитии с многочисленными рисками и вызовами, главным направлением при этом остается сохранение руководства КПК и социалистического строя. Об этом, как сообщает во вторник Центральное китайское телевидение, заявил председатель КНР, генеральный секретарь Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК) Си Цзиньпин, выступивший в этот же день на открытии учебных курсов для кадровых работников молодого и среднего возраста в Центральной партшколе, пишет УНН.
“Сейчас и в течение некоторого времени развитие нашей страны вступило в период накопления вызовов и рисков, вплоть до самого тяжелого момента, — заявил лидер партии и государства. — Великая борьба не будет легкой, в экономике, политике, культуре, социальной области, в сфере строительства экологической цивилизации, в обороне и военном строительстве, в работе с Гонконгом, Макао и Тайванем, в дипломатической работе, партийном строительстве — везде они есть, и чем дальше, тем (вызовы) сложнее”.
“Борьба коммунистов имеет направление, имеет позицию, имеет принципы, общее направление непоколебимо — это поддержание руководства КПК и социалистического строя в нашей стране”, — подчеркнул председатель КНР.
Си Цзиньпин призвал “сплачивать все силы, которые можно сплотить, задействовать все позитивные факторы, добиться сплоченности в борьбе, искать в борьбе сотрудничества, одержать общую победу”.
Ректор Центральной партшколы Чэнь Си обратился к слушателям курсов с призывом “сделать главной задачей доскональное изучение идей Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эпоху”.
Как писал УНН, в КНР разработали мобильное приложение, которое будет учить школьников социализма.