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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 14868 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 114507 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 125298 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 116698 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 122239 просмотра

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Си Цзиньпин: мы должны сохранить руководство Компартии и социалистический строй

Си Цзиньпин: мы должны сохранить руководство Компартии и социалистический строй

Киев  •  УНН

 • 14828 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Китай сталкивается в своем развитии с многочисленными рисками и вызовами, главным направлением при этом остается сохранение руководства КПК и социалистического строя. Об этом, как сообщает во вторник Центральное китайское телевидение, заявил председатель КНР, генеральный секретарь Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК) Си Цзиньпин, выступивший в этот же день на открытии учебных курсов для кадровых работников молодого и среднего возраста в Центральной партшколе, пишет УНН.

“Сейчас и в течение некоторого времени развитие нашей страны вступило в период накопления вызовов и рисков, вплоть до самого тяжелого момента, — заявил лидер партии и государства. — Великая борьба не будет легкой, в экономике, политике, культуре, социальной области, в сфере строительства экологической цивилизации, в обороне и военном строительстве, в работе с Гонконгом, Макао и Тайванем, в дипломатической работе, партийном строительстве — везде они есть, и чем дальше, тем (вызовы) сложнее”.

“Борьба коммунистов имеет направление, имеет позицию, имеет принципы, общее направление непоколебимо — это поддержание руководства КПК и социалистического строя в нашей стране”, — подчеркнул председатель КНР.

Си Цзиньпин призвал “сплачивать все силы, которые можно сплотить, задействовать все позитивные факторы, добиться сплоченности в борьбе, искать в борьбе сотрудничества, одержать общую победу”.

Ректор Центральной партшколы Чэнь Си обратился к слушателям курсов с призывом “сделать главной задачей доскональное изучение идей Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эпоху”.

Как писал УНН, в КНР разработали мобильное приложение, которое будет учить школьников социализма.

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