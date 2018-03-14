Швейцарські вчені навчили робота танцювати під музику
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. В університеті Цюриха вчені тестували здатність робота реагувати на музику. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Verge.
“Ми хотіли, щоб це було так, якщо ви принесете робота на дискотеку, він зможе визначити музику, створити хореографію та синхронізувати її рух”, — каже докторант університету Петер Фанкхаузер.
“Ми також зацікавлені у створенні реалістичних рухів. Танці — це дуже людська і рухлива інтенсивна дія, тому її складно імітувати”.
Механізм, за допомогою якого робот ANYmal аналізує свої власні рухи, щоб перевірити, чи встигає за ритмом музики, є корисною знахідкою для вчених. Такий внутрішній механізм (його порівнюють з людиною, уявляючи, як вони виконують завдання) може стати в нагоді контролю своїх дії для таких завдань, як промислові зйомки або пошукові та рятувальні місії.
“Для нас, для студентів, для всіх, кого роботи залучають, приємно робити ці речі і насправді досліджувати можливості апаратного забезпечення”, — резюмував студент.
Як повідомляв УНН, вчені виявили діамант з позаземним льодом.