Швейцарские ученые научили робота танцевать под музыку
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. В университете Цюриха ученые тестировали способность работа реагировать на музыку. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Verge.
“Мы хотели, чтобы это было так, если вы принесете работа на дискотеку, он сможет определить музыку, создать хореографию и синхронизировать ее движение”, — говорит докторант университета Петер Фанкхаузер.
“Мы также заинтересованы в создании реалистичных движений. Танцы — это очень человеческая и подвижное интенсивное действие, поэтому его сложно имитировать”.
Механизм, с помощью которого робот ANYmal анализирует свои собственные движения, чтобы проверить, успевает ли за ритмом музыки, является полезной находкой для ученых. Такой внутренний механизм (его сравнивают с человеком, представляя, как они выполняют задания) может пригодиться для контроля своих действий при таких задачах, как промышленные съемки или поисковые и спасательные миссии.
“Для нас, для студентов, для всех, кого работы привлекают, приятно делать эти вещи и на самом деле исследовать возможности аппаратного обеспечения”, — резюмировал студент.
Как сообщал УНН, ученые обнаружили бриллиант с внеземным льдом.