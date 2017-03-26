Швейцарія збільшила виграшну серію у відборі до ЧС-2018

З перших хвилин гості почали ретельно стримувати захисні редути і до перерви впоралися з атакуючими потугами господарів.

На 18-й хвилині екс-футболіст київського “Динамо” Адмір Мехмеді приловчився і небезпечно пробив, але голкіпер латишів Андріс Ванін, який виступає за “Цюріх”, за багато років в Швейцарії навчився відбивати будь-які удари. Після цього Харіс Сеферович добивав м’яч, але і тут Ванін виграв дуель.

Тільки ближче до кінця першої половини швейцарці зрозуміли, що однією територіальною перевагою і довгим володінням м’яча трьох очок команді не здобути. Включилися пристойні швидкості, і тиск на ворота Ваніна збільшився. Але голкіпера це зовсім не здивувало: удари Граніта Джаки і Джердана Шакірі швидше полоскотали нерви глядачам на стадіоні, ніж поставили в глухий кут Ваніна.

Блиснув страж воріт і в дебюті другого тайму. Рідкісний провал оборони гостей призвів до того, що Шакірі без перешкод розстрілював ворота метрів з десяти. Ванін і тут не розгубився, знову показав високий клас і, по суті, дістав мертвий м’яч з нижнього кута.

Проте наставник збірної Швейцарії Володимир Петкович вгадав із заміною. Йосип Дрміч першим же торканням на полі забив. Мехмеді з лівого флангу навісив, а Дрміч змусив капітулювати Ваніна, точно пробивши головою із забійної позиції — 1:0.

Зауважимо, що в інших поєдинках групи В Португалія розгромила Угорщину завдяки дублю Кріштіана Роналду — 3:0, а Андорра та Фарерські острови сильнішого не виявили (0:0).

Додамо, що Швейцарія жодного разу не втрачала очок і з 15 балами лідирує у секстеті В. Португалія відстає на 3 пункти, а в Угорщини — 7.