Швейцария увеличила выигрышную серию в отборе к ЧМ-2018

Заметим, что в других поединках группы В Португалия разгромила Венгрию благодаря дублю Криштиану Роналду - 3: 0, а Андорра и Фарерские острова сильнейшего не выявили (0: 0).

Добавим, что Швейцария ни разу не теряла очков и с 15 баллами лидирует в секстете В. Португалия отстает на 3 пункта, а у Венгрии - 7.