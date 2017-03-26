Швейцария увеличила выигрышную серию в отборе к ЧМ-2018
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Лидер группы В квалификационного турнира к чемпионату мира 2018 года сборная Швейцарии получила непростую победу над скромным соперником - национальной командой Латвии, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
Заметим, что в других поединках группы В Португалия разгромила Венгрию благодаря дублю Криштиану Роналду - 3: 0, а Андорра и Фарерские острова сильнейшего не выявили (0: 0).
Добавим, что Швейцария ни разу не теряла очков и с 15 баллами лидирует в секстете В. Португалия отстает на 3 пункта, а у Венгрии - 7.