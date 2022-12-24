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Швейцарія відправила для України партію генераторів та обігрівачів

Швейцарія відправила для України партію генераторів та обігрівачів

Київ • УНН

 • 462181 перегляди

КИЇВ. 24 грудня. УНН. Вчора, 23 грудня, Швейцарія надіслала до України нову партію допомоги, яка містить генератори та обігрівачі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Федеральну раду Швейцарії.

Цитата

"Швейцарія організовує чергову партію гуманітарної допомоги українцям із 40 обігрівачами та такою ж кількістю генераторів. Завантажені цією технікою вантажівки сьогодні вирушили до України", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Федеральна рада нагадала, що минулого тижня відбулась поставка 30 генераторів для підтримки України.

За її словами нові генератори та обігрівачі передадуть органам цивільного захисту України для використання у "Пунктах незламності".

Федеральна рада також повідомила, що наразі влада Швейцарії розглядає можливість відправки додаткових поставок допомоги для України.

Нагадаємо 

Швейцарія оголосила про замороження російських активів на майже 8 мільярдів доларів.

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