Швейцарія відправила для України партію генераторів та обігрівачів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Вчора, 23 грудня, Швейцарія надіслала до України нову партію допомоги, яка містить генератори та обігрівачі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Федеральну раду Швейцарії.
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"Швейцарія організовує чергову партію гуманітарної допомоги українцям із 40 обігрівачами та такою ж кількістю генераторів. Завантажені цією технікою вантажівки сьогодні вирушили до України", - йдеться в повідомленні.
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Федеральна рада нагадала, що минулого тижня відбулась поставка 30 генераторів для підтримки України.
За її словами нові генератори та обігрівачі передадуть органам цивільного захисту України для використання у "Пунктах незламності".
Федеральна рада також повідомила, що наразі влада Швейцарії розглядає можливість відправки додаткових поставок допомоги для України.
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