Швейцарія виділила понад 115 млн дол. на технічну та гуманітарну допомогу Україні – Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Для реалізації швейцарської програми співробітництва з Україною на 2020-2023 роки передбачається виділення 108 млн швейцарських франків (115,08 млн доларів - ред.) на гуманітарну та технічну допомогу. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський після завершення переговорів з президентом Швейцарської Конфедерації Симонеттою Соммаругою в Києві, передає УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Зазначається, що Зеленський відзначив, що переговори з президентом Швейцарської Конфедерації були плідними та змістовними. Сьогодні вперше в історії двосторонніх дипломатичних відносин президент Швейцарії відвідує Україну з державним візитом.
"Без сумніву, Україні та Швейцарії цікаво розвивати подальше партнерство та двосторонню співпрацю… Ми домовились розвивати ті напрямки співпраці, що становлять взаємний інтерес для обох країн. Їх визначає підписаний сьогодні меморандум про партнерство щодо двосторонніх відносин", – повідомив Зеленський.
За його словами, документом започатковано програму співробітництва Швейцарії з Україною на наступні три роки.
"Для її реалізації швейцарська сторона виділила 108 млн швейцарських франків (115,08 млн доларів - ред.) на гуманітарну й технічну допомогу", - додається у повідомленні.
Зі свого боку Президент Швейцарської Конфедерації Симонетта Соммаруга наголосила на необхідності поглиблення співпраці між двома країнами.
"Україна вже понад 20 років є однією з основних країн у міжнародній співпраці Швейцарії… Зараз настав час, щоб розвивати наші відносини. Ми маємо використовувати все, чого ми досягли, щоб розвивати наш потенціал у економічному, політичному, науковому та культурному плані", – зауважила вона.
Нагадаємо, у межах державного візиту президента Швейцарської Конфедерації Симонетти Соммаруги в Україну було підписано низку українсько-швейцарських двосторонніх документів.