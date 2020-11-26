Швейцарія - Україна: Кривцов закликав відновити справедливість щодо результату матчу

"Ми всі засмучені таким рішенням. Ми готові були грати, було багато здорових гравців, які могли вийти на поле. Наші з Мораєсом результати тестів були помилковими.

Сподіваюся, що Україна подасть апеляцію і справедливість буде відновлена", - сказав Кривцов.

Нагадаємо, 25 листопада УЄФА зарахував Україні технічну поразку у поєдинку Ліги націй зі Швейцарією.

УАФ вже заявила, що буде оскаржувати рішення УЄФА у Лозанні.

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Також нагадаємо, матч 6-го туру Ліги націй Швейцарія - Україна був запланований на 17 листопада в місті Люцерн. Гра не відбулася за рішенням місцевої влади, оскільки "ковід"-тести за день до поєдинку показали позитивні результати у трьох українських збірників. Провести повторний тест їм і іншим членам української команди санітарний лікар швейцарського кантону Люцерн відмовився. Навпаки, помістив всю нашу збірну на карантин.

18 листопада в проханні протестувати гравців збірної України швейцарці знову відмовили, як і не дозволили вийти на поле здоровим футболістам. Таких в команді Шевченко було щонайменше 13 осіб.

Після повернення до Києва збірники та представники делегації УАФ пройшли тестування на "ковід" в сертифікованій УЄФА лабораторії. І все без винятку отримали негативні результати.