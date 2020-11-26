Швейцария - Украина: Кривцов призвал восстановить справедливость в отношении результата матча
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Защитник Шахтера и сборной Украины Сергей Кривцов возмущен решением УЕФА о техническом поражении Украины в отмененном матче со Швейцарией, передает УНН со ссылкой на "ТК Футбол".
“Мы все расстроены таким решением. Мы готовы были играть, было много здоровых игроков, которые могли выйти на поле. Наши с Мораесом результаты тестов были ошибочными.
Надеюсь, что Украина подаст апелляцию и справедливость будет восстановлена”, — сказал Кривцов.
Напомним, 25 ноября УЕФА засчитал Украине техническое поражение в поединке Лиги наций со Швейцарией.
УАФ уже заявила, что будет обжаловать решение УЕФА в Лозанне.
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Также напомним, матч 6-го тура Лиги наций Швейцария — Украина был запланирован на 17 ноября в городе Люцерн. Игра не состоялась по решению местных властей, поскольку “ковид”-тесты за день до поединка показали положительные результаты у трех украинских сборников. Провести повторный тест им и другим членам украинской команды санитарный врач швейцарского кантона Люцерн отказался. Напротив, поместил всю нашу сборную на карантин.
18 ноября в просьбе протестировать игроков сборной Украины швейцарцы снова отказали, как и не позволили выйти на поле здоровым футболистам. Таких в команде Шевченко было по меньшей мере 13 человек.
По возвращении в Киев сборники и представители делегации УАФ прошли тестирование на “ковид” в сертифицированной УЕФА лаборатории. И все без исключения получили отрицательные результаты.