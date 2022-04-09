Швейцарія, Норвегія, Ісландія та Ліхтенштейн приєдналися до групи країн, які обмежують доступ рф до високих технологій

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США оголосили, що Швейцарія, Норвегія, Ісландія та Ліхтенштейн приєдналися до групи країн, які використовують подібні засоби контролю, щоб обмежити доступ росії до технологій, розширюючи її зусилля, щоб підірвати здатність президента путіна вести війну.

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"Країни разом із США виступають за демократію та солідарні з народом України. Ефективність експортного контролю значно підвищується, коли до нас приєднуються віддані міжнародні союзники та партнери. Чим більше зростає наша коаліція, тим менше місць, куди Путін та Кремль можуть звернутися за допомогою", - сказав заступник міністра торгівлі Дон Грейвс.

Сполучені Штати вже бачать значний вплив від свого експортного контролю, оголошеного за останні шість тижнів, сказав Грейвс журналістам у четвер. Експорт до росії товарів, на які поширюються нові ліцензійні вимоги, скоротився на 99% у вартісному порівнянні з аналогічним періодом 2021 року.

Нагадаємо

США нададуть Україні 12 тисяч протитанкових і 1,4 тисячі зенітних комплексів.