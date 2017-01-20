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Швейцарія невдовзі перерахує Україні перший транш кредиту у 100 млн дол.

Швейцарія невдовзі перерахує Україні перший транш кредиту у 100 млн дол.

Київ • УНН

 • 10590 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. Влада Швейцарії в п'ятницю заявила, що найближчими тижнями перерахує Україні перший кредитний транш на суму в 100 мільйонів доларів. Про це йдеться в опублікованій на сайті швейцарського уряду заяві за підсумками зустрічі президента країни Доріс Лойтхард і Президента України Петра Порошенко у рамках Всесвітнього економічного форуму у Давосі, передає УНН.

"Швейцарський національний банк перерахує перший транш кредиту в розмірі 100 млн дол. в Національний банк України в найближчі кілька тижнів", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, цей транш є частиною двостороннього кредиту, який Швейцарія надала Україні в рамках програми багатосторонньої грошової допомоги при координації з боку МВФ.

Нагадаємо, у лютому 2015 року уряд Швейцарії повідомив, що вивчає можливість надання Україні кредиту у розмірі 200 млн дол.

Українські Національні Новини

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