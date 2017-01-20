Швейцария вскоре перечислит Украине первый транш кредита в 100 млн долл.
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Власти Швейцарии в пятницу заявили, что в ближайшие недели перечислят Украине первый кредитный транш на сумму в 100 миллионов долларов. Об этом говорится в опубликованном на сайте швейцарского правительства заявлении по итогам встречи президента страны Дорис Лойтхард и Президента Украины Петра Порошенко в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, передает УНН.
"Швейцарский национальный банк перечислит первый транш кредита в размере 100 млн долл. в Национальный банк Украины в ближайшие несколько недель", - говорится в сообщении.
Как отмечается, этот транш является частью двустороннего кредита, который Швейцария предоставила Украине в рамках программы многосторонней денежной помощи при координации со стороны МВФ.
Напомним, в феврале 2015 года Правительство Швейцарии сообщило, что изучает возможность предоставления Украине кредита в размере 200 млн долл.