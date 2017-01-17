Швейцарія надасть безвіз Україні разом з ЄС - П.Порошенко

“Було чітко наголошено, що одразу як тільки Україна отримає право безвізових подорожей до країн Шенгенської зони, Швейцарія також одночасно надасть безвізовий режим для українських громадян”, — сказав П.Порошенко.

Він нагадав, що Україна чекає найближчим часом рішення Європейського Парламенту щодо надання Україні безвізового режиму.

Як повідомляв УНН, П.Порошенко повідомив, що Україна до кінця січня отримає 100 млн дол. від Швейцарської конфедерації.