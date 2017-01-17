Швейцария предоставит безвиз Украине вместе с ЕС - П.Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Швейцария предоставит Украине безвизовый режим одновременно с Европейским союзом. Об этом сообщил журналистам в Давосе Президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.
"Было четко отмечено, что сразу как только Украина получит право безвизовых путешествий в страны Шенгенской зоны, Швейцария также одновременно предоставит безвизовый режим для украинских граждан", - сказал П.Порошенко.
Он напомнил, что Украина ожидает в ближайшее время решение Европейского Парламента о предоставлении Украине безвизового режима.
Как сообщал УНН, П.Порошенко сообщил, что Украина до конца января получит 100 млн долл. от Швейцарской конфедерации.