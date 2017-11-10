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Швейцарія мінімально здолала Північну Ірландію у першій грі плей-оф ЧС-2018

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. Футболісти Швейцарії зробили заділ у першій стиковій зустрічі плей-оф чемпіонату світу 2018 року у гостьовому протистоянні із Північною Ірландією, інформує УНН з посиланням на сайт УЄФА.

Реалізований Рікардо Родрігесом пенальті забезпечив швейцарцям гарну перевага перед матчем-відповіддю. Гості могли перемогти і крупніше, але не реалізували жоден з численних моментів з гри – 0:1.

Зауважимо, що капітан британців Стівен Девіс провів ювілейний 100-й матч за збірну.

Додамо також, володар путівки у цій парі визначиться у другій баталії команд, яка пройде 12-го листопада.

Як повідомляв УННХорватія розгромила Грецію у першій грі плей-оф відбору до ЧС-2018.

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