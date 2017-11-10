Швейцарія мінімально здолала Північну Ірландію у першій грі плей-оф ЧС-2018

Реалізований Рікардо Родрігесом пенальті забезпечив швейцарцям гарну перевага перед матчем-відповіддю. Гості могли перемогти і крупніше, але не реалізували жоден з численних моментів з гри – 0:1.

Зауважимо, що капітан британців Стівен Девіс провів ювілейний 100-й матч за збірну.

Додамо також, володар путівки у цій парі визначиться у другій баталії команд, яка пройде 12-го листопада.

Як повідомляв УНН, Хорватія розгромила Грецію у першій грі плей-оф відбору до ЧС-2018.