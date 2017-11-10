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Швейцария минимально одолела Северную Ирландию в первой игре плей-офф ЧМ-2018

Киев  •  УНН

 • 8652 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Футболисты Швейцарии сделали задел в первой стыковой встречи плей-офф чемпионата мира 2018 года в гостевом противостоянии с Северной Ирландией, информирует УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

Реализованный Рикардо Родригесом пенальти обеспечил швейцарцам хорошую преимущество перед ответной встречей. Гости могли победить и крупнее, но не реализовали ни один из многочисленных моментов с игры - 0:1.

Заметим, что капитан британцев Стивен Дэвис провел юбилейный 100-й матч за сборную.

Добавим также, обладатель путевки в этой паре определится во второй баталии команд, которая пройдет 12 ноября.

Как сообщал УНН, Хорватия разгромила Грецию в первой игре плей-офф отбора к ЧМ-2018.

Украинские Национальные Новости

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