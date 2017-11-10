Швейцария минимально одолела Северную Ирландию в первой игре плей-офф ЧМ-2018

Реализованный Рикардо Родригесом пенальти обеспечил швейцарцам хорошую преимущество перед ответной встречей. Гости могли победить и крупнее, но не реализовали ни один из многочисленных моментов с игры - 0:1.

Заметим, что капитан британцев Стивен Дэвис провел юбилейный 100-й матч за сборную.

Добавим также, обладатель путевки в этой паре определится во второй баталии команд, которая пройдет 12 ноября.

Как сообщал УНН, Хорватия разгромила Грецию в первой игре плей-офф отбора к ЧМ-2018.