Швейцарія доєднується до 11-го пакету санкцій ЄС проти росії
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Уряд Швейцарії підтримав 11-й раунд санкцій Європейського Союзу проти росії через її війну в Україні, пише УНН з посиланням на AP.
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Швейцарія, яка не входить до блоку з 27 країн, є ключовим торговим партнером ЄС і дотримується всіх санкцій проти російських компаній і фізичних осіб після того, як російський диктатор володимир путін почав повномасштабне вторгнення в Україну в лютому минулого року.
11-й раунд санкцій ЄС має на меті закрити лазівки, щоб товари, життєво важливі для військових зусиль путіна, не потрапляли до росії через країни, які торгують з ЄС і підтримували звичайні відносини з москвою.
Численні раунди санкцій вплинули на банки, компанії та ринки, і навіть частини чутливого енергетичного сектора. У понад 1000 чиновників заморожені активи та заборонені поїздки.
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28 червня Швейцарія запровадила санкції проти понад 100 інших компаній і осіб, за кілька днів до санкцій ЄС, а в середу затвердить решту 11-го раунду санкцій, «які стосуються Швейцарії», заявив уряд.
Швейцарія заборонить експорт деяких «товарів подвійного призначення» з можливим цивільним і військовим використанням — іншим 87 компаніям, а також деякі типи електронних компонентів і прекурсорів хімічної зброї, повідомили в уряді.
"У фінансовому секторі розширено чинну заборону на продаж цінних паперів, номінованих у швейцарських франках або в офіційній валюті країни-члена ЄС, громадянам і організаціям росії. Продаж цінних паперів російським громадянам і організаціям тепер заборонений, незалежно від валюти», – йдеться в повідомленні.
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