Швейцарець Грімм став єдиним кандидатом на посаду президента УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Єдиним кандидатом на посаду голови Української Прем'єр-Ліги зареєстровано швейцарського юриста Томаса Грімма, який раніше очолював швейцарську футбольну лігу, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу УПЛ.
Чинний президент УПЛ Володимир Генінсон вирішив не балотуватися на новий термін.
П’ятдесятивосьмирічний швейцарець Грімм за фахом юрист. У 1992-1995 роках працював керівником УЄФА з юридичних послуг. З 2007 по 2009 рік спеціаліст був президентом бернського футбольного клубу "Янг Бойз", що виступає у Суперлізі Швейцарії. У 2009 році Грімм допомагав рідному Берну організовувати чемпіонат світу з хокею, працюючи віце-президентом оргкомітету. У тому ж 2009 році був обраний президентом Швейцарської футбольної ліги (2009-2011).
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У подальшому Томас Грімм також працював як футбольний діяч, зокрема, на запрошення Федерації футболу України опікувався юридичними питаннями у підготовці збірної України до Євро-2016.
На думку швейцарця, УПЛ має не тільки більш інтенсивно заробляти кошти, а й направляти їх частину на розвиток українського професійного футболу.
Додамо, що дирекція УПЛ визначила датою проведення звітно-виборних Загальних зборів Учасників Української Прем’єр-Ліги 6 квітня 2018 року.