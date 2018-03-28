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Швейцарец Гримм стал единственным кандидатом на пост президента УПЛ

Швейцарец Гримм стал единственным кандидатом на пост президента УПЛ

Киев  •  УНН

 • 13454 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Единственным кандидатом на пост главы Украинской Премьер-Лиги зарегистрировано швейцарского юриста Томаса Гримма, который ранее возглавлял швейцарскую футбольную лигу, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу УПЛ.

Действующий президент УПЛ Владимир Генинсон решил не баллотироваться на новый срок.

58-летний швейцарец Гримм по специальности юрист. В 1992-1995 годах работал руководителем УЕФА по юридическим услугам. С 2007 по 2009 год специалист был президентом бернского футбольного клуба "Янг Бойз", выступающего в Суперлиге Швейцарии. В 2009 году Гримм помогал родному Берну организовывать чемпионат мира по хоккею, работая вице-президентом оргкомитета. В том же 2009 году был избран президентом Швейцарской футбольной лиги (2009-2011).

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В дальнейшем Томас Гримм также работал как футбольный деятель, в частности, по приглашению Федерации футбола Украины занимался юридическими вопросами в подготовке сборной Украины к Евро-2016.

По мнению швейцарца, УПЛ должна не только более интенсивно зарабатывать деньги, но и направлять их часть на развитие украинского профессионального футбола.

Добавим, что дирекция УПЛ определила датой проведения отчетно-выборных Общего собрания участников Украинской Премьер-Лиги 6 апреля 2018 года.

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