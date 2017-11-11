Швеція обіграла Італію у першій грі плей-оф відбору до ЧС-2018
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Футболісти збірної Швеції на стадіоні "Френдс Арена-Сольна" приймали команду Італії в першому стиковому поєдинку за право потрапити на чемпіонат світу-2018, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.
Збірна Швеції перемогла Італію завдяки голу Якоба Юханссона на 61-й хвилині. Півзахисник "АЕКа" вийшов на заміну і відразу ж приніс результат, поклавши м'яч у сітку рикошетом від Даніеле Де Россі. Через дев'ять хвилин Маттео Дарміан міг зрівняти рахунок, але м'яч після його удару з лінії штрафного потрапив у штангу – 1:0.
Примітно, що шведи лише раз поступилися італійцям в дев'яти домашніх зустрічах (5 виграшів при 3 нічиїх, 1 поразка).
Варто відзначити, що зірковий півзахисник "ПСЖ" та Італії Марко Верратті пропустить матч-відповідь через дискваліфікацію.
Додамо також, гра у відповідь відбудеться на території Італії вже 13-го листопада.