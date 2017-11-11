Швеция обыграла Италию в первой игре плей-офф отбора к ЧМ-2018

Сборная Швеции победила Италию благодаря голу Якоба Юханссона на 61-й минуте. Полузащитник "АЕК" вышел на замену и сразу же принес результат, положив мяч в сетку рикошетом от Даниэле Де Росси. Через девять минут Дармиан мог сравнять счет, но мяч после его удара с линии штрафной попал в штангу - 1: 0.

Примечательно, что шведы лишь раз уступили итальянцам в девяти домашних встречах (5 выигрышей при 3 ничьих, 1 поражение).

Стоит отметить, что звездный полузащитник "ПСЖ" и Италии Марко Верратти пропустит ответный матч из-за дисквалификации.

Добавим также, ответная игра состоится на территории Италии уже 13-го ноября.