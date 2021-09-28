Шведські військові заплатять свиням за стресс
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. Причиною психологічних травм у свиней став гучний шум під час авіашоу. На шведській фермі свині виявилися занадто вразливими, оплатити лікування стресу у тварин довелося збройним силам, передає УНН посилаючись на Sveriges Radio.
Підготовка до авіашоу тривала близько трьох тижнів, протягом яких місцеві жителі “насолоджувалися” гуркотом літаків та вертольотів. Безпосередньо саме авіашоу пройшло всього за один день.
Однак через знаходження поблизу такого шумного місця свиням довелося лікуватися від стресу та травм. У свою чергу це призвело до додаткових фермерським витрат і погіршення результатів для бізнесу“, — написали в виданні.
Збройні сили Швеції провели розслідування інциденту та визнали, що саме вони завдали шкоди тваринам. Згідно з рішенням військового керівництва фермерам виплатили понад 45 тис. крон (близько 140 тис. грн.) як компенсацію.
“Що стосується навчань і літнього авіашоу, то ми зазвичай починаємо готуватися за рік. Ми звертаємося до відповідного муніципалітету, місцевих жителів і місцевих ЗМІ з інформацією про заплановані заходи, щоб мінімізувати ризик отримання травм тваринами”, — повідомила менеджер зі зв’язків Збройних сил Луїза Левін.
До слова
Зоозахисники закликають людей відмовитися від свинини і дати тваринам шанс прожити інше життя.
“Що ми знаємо про свиней? Ці тварини є соціальними, вони вміють дружити і намагаються триматися поруч з „близькими по духу“. Після кішки і собаки свиня є найбільш порядною домашньою твариною. Також свині люблять купатися і з великим задоволенням плавають”, — зазначають представники зоозахисної оргнанізаціі “Відкриті клітини”.
Додамо, що свинина має негативний вплив на здоров’я людини. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, свинина, як і інше червоне м’ясо, провокує розвиток раку.