Шведские военные заплатят свиньям за стресс
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. Причиной психологических травм у свиней стал громкий шум во время авиашоу. На шведской ферме свиньи оказались слишком уязвимыми, оплатить лечение стресса у животных пришлось вооруженным силам, передает УНН со ссылкой на Sveriges Radio.
Подготовка к авиашоу длилась около трех недель, в течение которых местные жители “наслаждались” грохотом самолетов и вертолетов. Непосредственно само авиашоу прошло всего за один день.
Однако из-за нахождение вблизи такого шумного места свиньям пришлось лечиться от стресса и травм. В свою очередь это привело к дополнительным фермерским расходам и ухудшению результатов для бизнеса“, — написали в издании.
Вооруженные силы Швеции провели расследование инцидента и признали, что именно они нанесли вред животным. Согласно решению военного руководства фермерам выплатили более 45 тыс. крон (около 140 тыс. грн.) в качестве компенсации.
“Что касается учений и летного авиашоу, то мы обычно начинаем готовиться за год. Мы обращаемся к соответствующему муниципалитету, местным жителям и местным СМИ с информацией о запланированных мероприятиях, чтобы минимизировать риск получения травм животными”, — сообщила менеджер по связям Вооруженных сил Луиза Левин.
К слову
Зоозащитники призывают людей отказаться от свинины и дать животным шанс прожить другую жизнь.
“Что мы знаем о свиньях? Эти животные являются социальными, они умеют дружить и стараются держаться рядом с „близкими по духу“. После кошки и собаки свинья является наиболее порядочным домашним животным. Также свиньи любят купаться и с большим удовольствием плавают”, — отмечают представители зоозащитной оргнанизации “Открытые клетки”.
Добавим, что свинина имеет негативное влияние на здоровье человека. По данным Всемирной организации здравоохранения, свинина, как и другое красное мясо, провоцирует развитие рака.