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Шульц заявив про відставку з поста глави СДПН

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. Лідер соціал-демократів ФРН Мартін Шульц оголосив, що негайно залишає пост глави СДПН (Соціал-демократична партія Німеччини). Про це повідомляє видання Merkur, передає УНН.

Як пише видання, свій пост він запропонував голові фракції СДПН у бундестазі Андреа Налес.

Президія партії провела зустріч у вівторок, щоб обговорити майбутні дії. Верхівка СДПН висловилася на користь того, щоб відразу призначити Налес тимчасово виконуючою обов'язки голови партії.

Як повідомили ЗМІ раніше, Шольц, імовірно, очолить Мінфін в новому уряді ФРН.

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