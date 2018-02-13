Шульц заявив про відставку з поста глави СДПН
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Лідер соціал-демократів ФРН Мартін Шульц оголосив, що негайно залишає пост глави СДПН (Соціал-демократична партія Німеччини). Про це повідомляє видання Merkur, передає УНН.
Як пише видання, свій пост він запропонував голові фракції СДПН у бундестазі Андреа Налес.
Президія партії провела зустріч у вівторок, щоб обговорити майбутні дії. Верхівка СДПН висловилася на користь того, щоб відразу призначити Налес тимчасово виконуючою обов'язки голови партії.
Як повідомили ЗМІ раніше, Шольц, імовірно, очолить Мінфін в новому уряді ФРН.