Шульц заявил об отставке с поста главы СДПГ
Киев • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Лидер социал-демократов ФРГ Мартин Шульц объявил, что немедленно покидает пост главы СДПГ (Социал-демократическая партия Германии). Об этом сообщает издание Merkur, передает УНН.
Как пишет издание, свой пост он предложил главе фракции СДПГ в бундестаге Андреа Налес.
Президиум партии провел встречу во вторник, чтобы обсудить будущие действия. Верхушка СДПГ высказалась в пользу того, чтобы сразу назначить Налес временно исполняющей обязанности председателя партии.
Как сообщили СМИ ранее, Шольц, предположительно, возглавит минфин в новом правительстве ФРГ.