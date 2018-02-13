Шульц заявил об отставке с поста главы СДПГ

Как пишет издание, свой пост он предложил главе фракции СДПГ в бундестаге Андреа Налес.

Президиум партии провел встречу во вторник, чтобы обсудить будущие действия. Верхушка СДПГ высказалась в пользу того, чтобы сразу назначить Налес временно исполняющей обязанности председателя партии.

Как сообщили СМИ ранее, Шольц, предположительно, возглавит минфин в новом правительстве ФРГ.