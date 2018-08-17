Шухевич радить Суркісу здати український паспорт
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Прихильність Росії до Григорія Суркіса невипадкова, чимось він однозначно заслужив увагу самого російського президента Володимира Путіна. Про це УНН заявив нардеп від РПЛ, голова УНА-УНСО Юрій Шухевич, коментуючи появу петиції на російському порталі із пропозицією делегувати Суркіса на вибори УЄФА від імені РФ.
“Якщо Суркіс погодиться таке зробити — йому треба віддати паспорт український, брати російський, і їхати туди. А там — хай представляє, що хоче, де хоче і як хоче Але мене цікавить наступне — за що ж він так Росії сподобався? Чим він так зумів сподобатися Путіну? Бо там без Путіна нічого не робиться, нікого нікуди не кличуть. Може, це ще один кум Путіна?”, — сказав Шухевич.
Він також додав, що будучи лобістами інтересів РФ, Суркіси би мали скласти свої повноваження і у ФК “Динамо Київ”.
“Інакше, це знаєте що мені нагадує, — як зараз поназивали деякі частини російської армії — то „Львівська“, то „Житомирська“, ще якась там бригада є. І тут само: „Київське“ Динамо, а вірніше — його керівників кличуть представляти УЄФА від Росії. Тоді наступний крок — це відновлення Союзу”, — резюмував політик.
Нагадаємо, росіяни звернулися до президента Російської федерації Володимира Путіна з проханням підтримати Григорія Суркіса і не допустити його звільнення з посади віце-президента УЄФА. Про це сказано у відповідній петиції, розміщеній, на російському порталі.
“Суркіс неодноразово публічно підтримував Російську Федерацію і надав посильну допомогу нашій країні в отриманні та утриманні права проведення чемпіонату світу з футболу-2018.
... його кандидатуру українська Федерація футболу України відмовляється висувати на вибори в УЄФА в 2019 році, після закінчення терміну його чинних повноважень. У зв’язку з цим, ми, фанати футболу і російський народ, просимо Президента РФ Володимира Путіна, підтримати Григорія Суркіса. Просимо не допустити його звільнення.
...Ми також просимо делегувати Григорія Суркіса на вибори УЄФА від імені Російської Федерації, якщо Україна так і не висуне його кандидатуру в 2019 році”, — йдеться у петиції.