Шухевич советует Суркису сдать украинский паспорт

"Если Суркис согласится такое сделать - ему надо отдать паспорт украинский, взять российский и ехать туда. А там - пусть представляет, что хочет, где хочет и как хочет. Но меня интересует следующее - чем же он так России понравился? Чем он так сумел понравиться Путину? Там без Путина ничего не делается, никого никуда не зовут. Может, это еще один кум Путина?", - сказал Шухевич.

Он также добавил, что будучи лоббистами интересов РФ, Суркисы должны были бы сложить свои полномочия и в ФК "Динамо Киев".

"Иначе, это знаете что мне напоминает, - как сейчас поназывали некоторые части российской армии - то "Львовская", то "Житомирская", еще какая-то бригада есть. И здесь же: "Киевское" Динамо, а вернее - его руководителей зовут представлять УЕФА от России. Тогда следующий шаг - это восстановление Союза", - резюмировал политик.

Напомним, россияне обратились к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой поддержать Григория Суркиса и не допустить его увольнения с должности вице-президента УЕФА. Об этом говорится в соответствующей петиции, размещенной на российском портале.

"Суркис неоднократно публично поддерживал Российскую Федерацию и оказал посильную помощь нашей стране в получении и удержании права проведения чемпионата мира по футболу-2018.

... его кандидатуру украинская Федерация футбола Украины отказывается выдвигать на выборы в УЕФА в 2019 году, после окончания срока его действующих полномочий. В связи с этим, мы, фанаты футбола и российский народ, просим Президента РФ Владимира Путина, поддержать Григория Суркиса. Просим не допустить его увольнения.

... Мы просим делегировать Григория Суркиса на выборы УЕФА от имени Российской Федерации, если Украина так и не выдвинет его кандидатуру в 2019 году", - говорится в петиции.