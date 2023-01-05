Шукають партизанів: у Мелітополі окупанти переодягаються в цивільне і ходять по ринкам та дворам

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«Сьогодні на території міста Мелітополя російських військових і спецслужбовців більше, ніж мирного населення, яке залишилося. Вони переодягаються в цивільне, але вони це роблять через спротив наших мешканців. Сьогодні одягнені спецслужбовці ходять по ринкам, супермаркетах, дворах і просто слухають, про що говорять мешканці. Таким чином вони намагаються знайти мелітопольських партизанів і тих людей, які чинять спротив. На окупованій території тотальна недовіра, сусід з сусідом вже не розмовляє, бо не розуміє, кому він передав інформацію», – повідомив Федоров.

Нагадаємо

На території тимчасово-окупованого Мелітополя рашисти посилюють терор місцевого населення і розгорнули нові фільтраційні блокпости.