Ищут партизан: в Мелитополе оккупанты переодеваются в гражданское и ходят по рынкам и дворам

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«Сегодня на территории города Мелитополя российских военных и спецслужащих больше, чем оставшегося мирного населения. Они переодеваются в гражданское, но они это делают из-за сопротивления наших жителей. Сегодня одетые спецслужбы ходят по рынкам, супермаркетам, дворам и просто слушают, о чем говорят жители. Таким образом они пытаются найти мелитопольских партизан и тех людей, которые сопротивляются. На оккупированной территории тотальное недоверие, сосед с соседом уже не разговаривает, потому что не понимает, кому он передал информацию», – сообщил Федоров.

Напомним

На территории временно-оккупированного Мелитополя рашисты усиливают террор местного населения и развернули новые фильтрационные блокпосты.