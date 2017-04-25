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Шубу бортпровідниці "Титаніка" продали на аукціоні у Великій Британії

Київ • УНН

 • 7094 перегляди

КИЇВ. 25 квітня. УНН. В Великій Британії на аукціон виставили шубу бортпровідниці першого класу пасажирського лайнера “Титанік” Мейбл Беннет, яка вижила, передає УНН з посиланням на Xinhua.

Початкова ціна лота становила 80 тисяч фунтів — близько 102,5 тисяч доларів США. Однак у підсумку його продали майже в два рази дорожче — за 181 тисячу фунтів (232 тисячі доларів США).

Предмет гардеробу Мейбл Беннет, придбав британський колекціонер. За словами аукціоніста Ендрю Олдріджа, даний лот став одним з найважливіших, проданих протягом кількох останніх років.

Як повідомляє видання, що під час аварії лайнера М. Беннет схопила шубу, щоб захиститися від холоду північної Атлантики, і накинути поверх нічної сорочки. Пізніше її підібрала рятувальна шлюпка. Під час катастрофи “Титаніка” Мейбл Беннет вижила, а померла аж у 1974 році, у віці 96 років.

Як повідомляв УНН, у 2018 році компанія “OceanGate” почне проводити серію тижневих турів на дно Атлантичного океану на екскурсію до затонулого “Титаніка”.

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