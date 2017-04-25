Шубу бортпроводницы "Титаника" продали на аукционе в Великобритании

Начальная цена лота составляла 80 000 фунтов - около 102 500 долларов США. Однако в итоге был продан почти в два раза дороже - за 181 000 фунтов (232 000 долларов США).

Предмет гардероба Мейбл Беннет, приобрел британский коллекционер. По словам аукциониста Эндрю Олдриджа, данный лот стал одним из важнейших, проданных в течение нескольких последних лет.

Как сообщает издание, во время аварии лайнера М. Беннет схватила шубу, чтобы защититься от холода северной Атлантики, и накинуть поверх ночной рубашки. Позже ее подобрала спасательная шлюпка. Во время катастрофы "Титаника" Мейбл Беннет выжила, а умерла только в 1974 году, в возрасте 96 лет.

Как сообщал УНН, в 2018 году компания "OceanGate" начнет проводить серию недельных туров на дно Атлантического океана на экскурсию к затонувшему "Титаника".