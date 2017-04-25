Шубу бортпроводницы "Титаника" продали на аукционе в Великобритании

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 32757 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 100054 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 151279 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114427 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115237 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111759 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103730 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106893 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103425 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152307 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Шубу бортпроводницы "Титаника" продали на аукционе в Великобритании

Шубу бортпроводницы "Титаника" продали на аукционе в Великобритании

Киев  •  УНН

 • 7091 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. В Великобритании на аукцион выставили шубу бортпроводницы первого класса пассажирского лайнера "Титаник" Мейбл Беннет, которая выжила, передает УНН со ссылкой на Xinhua.

Начальная цена лота составляла 80 000 фунтов - около 102 500 долларов США. Однако в итоге был продан почти в два раза дороже - за 181 000 фунтов (232 000 долларов США).

Предмет гардероба Мейбл Беннет, приобрел британский коллекционер. По словам аукциониста Эндрю Олдриджа, данный лот стал одним из важнейших, проданных в течение нескольких последних лет.

Как сообщает издание, во время аварии лайнера М. Беннет схватила шубу, чтобы защититься от холода северной Атлантики, и накинуть поверх ночной рубашки. Позже ее подобрала спасательная шлюпка. Во время катастрофы "Титаника" Мейбл Беннет выжила, а умерла только в 1974 году, в возрасте 96 лет.

Как сообщал УНН, в 2018 году компания "OceanGate" начнет проводить серию недельных туров на дно Атлантического океана на экскурсию к затонувшему "Титаника".

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