Штучний інтелект обиратиме для Warner Bros фільми, які варто знімати

КИЇВ. 9 січня. УНН. Компанія Warner Bros буде вирішувати, чи знімати їй той чи інший фільм на основі обчислень штучного інтелекту. У цьому їй допоможуть новітні розробки компанії Cinelytic, а саме інтелектуальна система управління проектами. Про це повідомляє УНН із посиланням на The Hollywood Reporter.