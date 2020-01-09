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Штучний інтелект обиратиме для Warner Bros фільми, які варто знімати

Штучний інтелект обиратиме для Warner Bros фільми, які варто знімати

Київ • УНН

 • 21849 перегляди

КИЇВ. 9 січня. УНН. Компанія Warner Bros буде вирішувати, чи знімати їй той чи інший фільм на основі обчислень штучного інтелекту. У цьому їй допоможуть новітні розробки компанії Cinelytic, а саме інтелектуальна система управління проектами. Про це повідомляє УНН із посиланням на The Hollywood Reporter.

Так, студія підписала угоду з компанією Cinelytic щодо використання системи управління проектами.

"Згідно з новою угодою, Warners буде використовувати цілісні дані та прогнозовану аналітику системи, щоб керувати прийняттям рішень на стадії "зеленого світла". Інтегрована онлайн-платформа може оцінити вартість зірки та яку касу може зробити фільм у кінотеатрах та на інших допоміжних сервісах", - пишуть у виданні.

Зазначається, що наявність подібного алгоритму не обов’язково підбере такий успішний фільм, як, наприклад, "Джокер", проте може скоротити час, що витрачається на обробку низькоцінних та повторюваних варіантів.

Проте, студійні боси вважають, що штучний інтелект не може приймати творчих рішень, що одночасно і добре – коли стосується розрахунків, і погано – коли стосується певного таланту щодо відчуття хіта чи зірки.

Зазначимо, що компанія Cinelytic розробила систему, що збирає дані про те, як фільми сприймалися публікою, потім зіставляє їх з тематикою картин і основним акторським складом, щоб виявити закономірності. Система дозволяє користувачам зібрати віртуальну команду мрії, вводячи сценарій і акторський склад, а потім спостерігаючи, як зміняться прогнозовані збори при заміні якогось елемента.

Як раніше повідомлялося в УНН, стала відома дата виходу продовження "Матриці".

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