Искусственный интеллект будет выбирать для Warner Bros фильмы, которые стоит снимать
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. Компания Warner Bros будет решать, снимать ей тот или иной фильм на основе вычислений искусственного интеллекта. В этом ей помогут новейшие разработки компании Cinelytic, а именно интеллектуальная система управления проектами. Об этом сообщает УНН со ссылке на The Hollywood Reporter.
Так, студия подписала соглашение с компанией Cinelytic по использованию системы управления проектами.
"Согласно новому соглашению, Warners будет использовать цельные данные и прогнозируемую аналитику системы для управления принятием решений на стадии "зеленого света". Интегрированная онлайн-платформа может оценить стоимость звезды и какую кассу может сделать фильм в кинотеатрах и на других вспомогательных сервисах", - пишут в издании.
Отмечается, что наличие подобного алгоритма не обязательно подберет такой успешный фильм, как, например, "Джокер", однако может сократить время, затрачиваемое на обработку малоценных и повторяющихся вариантов.
Однако, студийные боссы считают, что искусственный интеллект не может принимать творческих решений, одновременно и хорошо - когда касается расчетов, и плохо - когда касается определенного таланта по ощущения хита или звезды.
Отметим, что компания Cinelytic разработала систему, которая собирает данные о том, как фильмы воспринимались публикой, затем сопоставляет их с тематикой картин и основным актерским составом, чтобы выявить закономерности. Система позволяет пользователям собрать виртуальную команду мечты, вводя сценарий и актерский состав, а потом наблюдая, как изменятся прогнозируемые сборы при замене какого-либо предмета.
Как ранее сообщалось в УНН, стала известно дата выхода продолжения "Матрицы".