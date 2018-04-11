Штраф Коболєву: у "Нафтогазі" розповіли, чому судяться з ДФС
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. “Нафтогаз” вважає, що не порушував митні правила, саме тому і подав адмінпозов до суду з вимогою скасувати постанову Енергетичної митниці ДФС від 27 лютого 2018 року. Про це УНН повідомили у прес-службі компанії.
“Оскільки на нашу думку порушення митних правил не відбулось, було подано адміністративний позов про визнання протиправною та скасування постанови Енергетичної митниці ДФС від 27.02.2018”, — розповіли в “Нафтогазі”.
У компанії також розповіли на яких умовах може бути укладена мирова угода, про яку говорила ДФС.
Зокрема, відповідно до ст. 521 Митного кодексу України, компроміс у справі про порушення митних правил полягає в укладенні мирової угоди між особою та органом доходів і зборів. Укладення мирової угоди можливе за умови, якщо “особа, яка вчинила порушення митних правил, у визначений строк, який не може перевищувати 30 днів, (зобов’язуєтьтся) внести до державного бюджету кошти в сумі, що дорівнює сумі штрафу, передбаченого санкцією відповідної статті цього Кодексу, та/або задекларувати в митний режим відмови на користь держави товари — безпосередні предмети порушення митних правил...”.
Як повідомляв УНН, Державна фіскальна служба наклала на голову “Нафтогазу” Андрія Коболєва два адміністративні штрафи на 7 та 1,3 млрд грн через відмову НАК оформлювати та оплачувати природний газ, який “Газпром” постачав на непідконтрольні території Донецької та Луганської областей.
Нагадаємо, Державна фіскальна служба завершила перевірку правомірності штрафних санкцій, застосованих Коболєва. Проте опублікування результатів перевірки відтермінують до рішення суду.