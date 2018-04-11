Штраф Коболев: в "Нафтогазе" рассказали, почему судятся с ГФС

“Поскольку по нашему мнению нарушении таможенных правил не произошло, был подан административный иск о признании противоправным и отмене постановления Энергетической таможни ГФС от 27.02.2018”, — рассказали в “Нафтогазе”.

В компании также рассказали на каких условиях может быть заключено мировое соглашение, о котором говорила ГФС.

В частности, согласно ст. 521 Таможенного кодекса Украины, компромисс по делу о нарушении таможенных правил заключается в заключении мирового соглашения между лицом и органом доходов и сборов. Заключение мирового соглашения возможно при условии, если “лицо, совершившее нарушение таможенных правил, в определенный срок, который не может превышать 30 дней, (обязуется) внести в государственный бюджет средства в сумме, равной сумме штрафа, предусмотренного санкцией соответствующей статьи настоящего Кодекса, и/или задекларировать в таможенный режим отказа в пользу государства товары — непосредственные предметы нарушения таможенных правил...”.

Как сообщал УНН, Государственная фискальная служба наложила на главу “Нафтогаза” Андрея Коболева два административные штрафы на 7 и 1,3 млрд грн из-за отказа НАК оформлять и оплачивать природный газ, который “Газпром” поставлял на неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей.

Напомним, Государственная фискальная служба завершила проверку правомерности штрафных санкций, примененных к Коболеву. Однако опубликование результатов проверки отсрочат до решения суда.