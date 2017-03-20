Штормове попередження через заморозки оголосили на Закарпатті
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 20 березня. УНН. Сьогодні, 20 березня, через заморозки у повітрі та на поверхні ґрунту до 0...-5 градусів на Закарпатті оголосили штормове попередження, йдеться у повідомленні Закарпатського обласного центру із гідрометеорології, передає УНН.
Йдеться про погоду на рівнинах Закарпатської області та місцями у горах.
У цілому протягом доби 20 березня по Закарпатській області очікується хмарна погода, часом дощ, місцями з мокрим снігом, на високогір'ї сніг. Очікується туман, на гірських ділянках доріг ожеледиця. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...-5 градусів морозу, місцями 0...3 градусів тепла, вдень 4...9 градусів тепла, в горах місцями 2...-3.
Як раніше повідомляв УНН, українців попередили про лавинну небезпеку в Карпатах у понеділок.