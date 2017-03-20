Штормовое предупреждение из-за заморозков объявили на Закарпатье
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 20 марта. УНН. Сегодня, 20 марта, из-за заморозков в воздухе и на поверхности почвы до 0 ...- 5 градусов в Закарпатье объявили штормовое предупреждение, говорится в сообщении Закарпатского областного центра по гидрометеорологии, передает УНН.
Речь идет о погоде на равнинах Закарпатской области и местами в горах.
В целом в течение суток 20 марта по Закарпатской области ожидается облачная погода, временами дождь, местами с мокрым снегом, на высокогорье снег. Ожидается туман, на горных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный 7-12 м / с. Температура воздуха ночью 0 ...- 5 градусов мороза, местами 0 ... 3 градусов тепла, днем 4 ... 9 градусов тепла, в горах местами 2 ...- 3.
Как ранее сообщал УНН, украинцев предупредили о лавинной опасности в Карпатах в понедельник .