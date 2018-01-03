Штормове попередження через снігопади оголосили на Закарпатті
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 3 січня. УНН. Ввечері 3 та вночі 4 січня у гірській частині території Закарпатської області очікується сильний мокрий сніг та сніг. У зв′язку з цим в області оголосили штормове попередження, повідомляє УНН із посиланням на дані Закарпатського обласного центру із гідрометеорології.
Окрім того, синоптики прогнозують на Закарпатті налипання мокрого снігу, складні відкладення та паморозь. На гірських дорогах ожеледиця. Подекуди в горах посилення вітру до 15-20 м/с, на перевалах снігові замети.
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Водночас, в області зберігається ІІІ (значний) рівень лавинної небезпеки, зумовлений продовженням снiгопадів та хуртовин.